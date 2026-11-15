В Турине, Италия, первая ракетка мира Александр Зверев победил испанца Рафаэля Ходара в стартовом матче ATP Finals. Немецкий теннисист выиграл в двух сетах — 6:4, 6:4 — и одержал первую победу с тех пор, как возглавил мировой рейтинг.

Преимущество на подаче

Как сообщает BBC Sport, Зверев проиграл сопернику всего 10 очков на своей подаче. Он ввёл в игру 84% первых подач и выполнил 10 эйсов. Самый сложный момент в первом сете возник, когда немец подавал на сет и должен был отыгрывать два брейк-пойнта. Он спасся двумя эйсами подряд.

Зверев взял подачу соперника в начале первого сета после бэкхенда вдоль линии. Во второй партии он также быстро сделал брейк. Ходар отыграл три брейк-пойнта, которые могли обеспечить Звереву преимущество в два брейка, однако немец в итоге подал на победу.

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Начало турнира

29-летний Зверев сказал, что доволен стартом на турнире, хотя считает, что ему ещё есть что улучшать. По его словам, матч не был идеальным, однако победа стала хорошим началом выступления.

Ранее Зверев проиграл свой первый матч в статусе первой ракетки мира на турнире Paris Masters в ноябре. В этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Франции и US Open, а также дошёл до финала Уимблдона. По данным BBC Sport, на его счету 66 побед в матчах ATP Tour в этом сезоне — больше всех среди теннисистов.

Парный разряд

В парном турнире британец Генри Паттен и финн Харри Хелиёваара начали защиту титула с победы над бразильцами Рафаэлем Матосом и Орландо Лусом — 6:3, 5:7, 10:4. Паттен и Хелиёваара являются действующими чемпионами ATP Finals в Турине.

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