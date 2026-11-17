Теннисистка Мирра Андреева победила на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе, США, не проиграв ни одного сета. За титул она также получила 3,37 млн долларов призовых и специально изготовленный фиолетовый Mercedes-Benz, сообщает The National.

Победы над соперницами из топ-10

Для 19-летней Андреевой это было дебютное участие в одиночном разряде Итогового турнира. На пути к трофею она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, пятую ракетку Джессику Пегулу, а также дважды победила Элину Свитолину, в том числе в финале.

До начала соревнований ее баланс матчей против теннисисток из топ-10 в течение сезона составлял одну победу и пять поражений. Андреева стала первой теннисисткой-подростком после Марии Шараповой в 2004 году, выигравшей итоговый турнир сезона. Она также стала третьей игроком с момента возвращения кругового формата в 2003 году, завоевавшей титул без потери сета, после Серены Уильямс в 2012 году и Иги Свентек в 2023 году.

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После финала Андреева сказала, что для нее было важно доказать себе способность успешно играть против сильнейших теннисисток. Сезон она завершает на втором месте мирового рейтинга, отставая от первой ракетки Елены Рыбакиной на 293 очка.

Выступление Свитолиной

Элина Свитолина впервые с 2019 года дошла до финала Итогового турнира. В ходе соревнований украинка победила финалисток Уимблдона Линду Носкову и Каролину Мухову, а также прервала серию из пяти поражений от Соболенко, длившуюся шесть лет.

Свитолина выступала в Индиан-Уэллсе без своего тренера Эндрю Беттлза, который не смог поехать из-за приближающихся родов жены. Теннисистке помогал ее друг и соотечественник Сергей Стаховский. Украинка завершила сезон на шестой позиции мирового рейтинга.

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