Теннисистка Арина Соболенко сообщила, что перед стартом WTA Finals возобновила сотрудничество с психологом. Об этом белоруска рассказала на традиционной пресс-конференции перед турниром, пишет Interia Sport.

Решение перед WTA Finals

По данным издания, психолог уже помогает Соболенко. Деталей о формате этого сотрудничества теннисистка не сообщила. WTA Finals станет для неё последним шансом улучшить результаты перед перерывом после менее успешной второй части года.

В первые три месяца сезона 2026 года Соболенко набрала 3800 очков в рейтинге WTA Race, выиграла три турнира и один раз дошла до финала турнира Большого шлема. На WTA Finals она квалифицировалась, имея 6485 очков.

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Результаты во второй части сезона

С апреля по октябрь 2026 года белоруска набрала 2685 очков. Почти половину этого результата она получила благодаря выходу в финал US Open, в котором проиграла Елене Рыбакиной. Последний титул в сезоне Соболенко завоевала в конце марта на турнире в Майами.

После победы в Майами она чаще завершала выступления на ранних стадиях турниров. В материале Interia Sport это связывают со снижением результатов теннисистки во второй части сезона.

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