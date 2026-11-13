В Индиан-Уэллсе, США, Коко Гауфф обыграла Марту Костюк со счётом 6:4, 7:5 в матче группового этапа WTA Finals. Во втором сете американка уступала 1:5, испытывала проблемы со спиной, отыграла три сетбола и победила.

Как сообщает Interia Sport, в первой партии Костюк обратилась за медицинской помощью из-за проблем с запястьем. При счёте 5:2 в пользу Гауфф украинская теннисистка вернулась на корт с повязкой на запястье, сократила отставание, но проиграла сет 4:6.

Проблемы со спиной у Гауфф

Второй сет начался с преимущества Костюк: после ещё одного брейка она повела 3:0. После этого Гауфф взяла медицинскую паузу из-за боли в спине. Американка выиграла гейм, однако Костюк довела счёт до 5:1 и имела три сетбола.

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Гауфф выиграла 15 из следующих 16 розыгрышей, сравняла счёт до 5:5, а затем завершила матч двумя выигранными геймами.

Ситуация в группе

До начала матча Линда Носкова уже гарантировала себе выход из группы A, тогда как Костюк потеряла шансы на полуфинал. Судьба Гауфф также зависела от матча Носковой против Джессики Пегулы: американка выходила в полуфинал только в случае победы чешской теннисистки.

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