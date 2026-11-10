Польская теннисистка Мая Хвалиньская не выступит на нынешнем Billie Jean King Cup во Влоцлавеке, Польша. Во вторник вечером 25-летняя спортсменка сообщила в Instagram, что отказывается от участия в турнире.

Заявление теннисистки

Хвалиньская лично объявила о своем решении через социальную сеть. Как сообщает Interia Sport, теннисистка также назвала причины внезапного отказа. В то же время конкретное содержание этих объяснений в доступном тексте публикации не приводится.

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Сборная Польши без Хвалиньской

По данным издания, в кулуарах уже некоторое время говорили о возможности того, что Хвалиньская не сыграет на турнире. После ее заявления сборная Польши выступит на Billie Jean King Cup без 25-летней теннисистки. Interia Sport также отметило, что дополнительную информацию о ситуации обнародует позднее.

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