Теннисистка Онс Жабер планирует вернуться на корт в 2027 году — The National
Тунисская теннисистка Онс Жабер планирует вернуться к профессиональным выступлениям в 2027 году после перерыва, связанного с беременностью и рождением первого ребенка. Об этом спортсменка сказала в Дубае, ОАЭ, сообщает The National.
Жабер отметила, что точная дата ее возвращения пока неизвестна. По ее словам, после родов ее организм изменился, поэтому она постепенно восстанавливает физическую форму и уже тренируется. Теннисистка добавила, что ее сын сопровождает ее во время тренировок.
Перерыв после Уимблдона
Последний матч Жабер провела в июне 2025 года на Уимблдоне. Тогда она снялась в первом круге матча против Виктории Томовой. После этого спортсменка решила отойти от тенниса из-за травм и усталости.
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Через пять месяцев Жабер сообщила о беременности, а в апреле 2026 года родила сына Элиана. Она назвала материнство невероятным опытом, хотя и отметила, что ей не хватает сна.
Карьера в туре WTA
32-летняя Жабер выиграла пять титулов WTA и трижды играла в финалах турниров Большого шлема. В 2022 году она дошла до финалов Уимблдона и US Open, а в следующем году второй раз подряд сыграла в решающем матче Уимблдона. Ранее теннисистка занимала второе место в мировом рейтинге.
Во время паузы в карьере Жабер также открыла теннисную академию в Дубае. В день заявления о возможном возвращении она подписала партнерское соглашение со Special Olympics UAE по поиску талантов и подготовке людей с нарушениями развития.