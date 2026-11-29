Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что стремится впервые выиграть «Ролан Гаррос» в следующем сезоне. Победа на Открытом чемпионате Франции позволила бы 27-летней спортсменке оформить карьерный Большой шлем. Об этом сообщает The Japan Times.

Цель после первого места в рейтинге

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, завершившей сезон в статусе первой ракетки мира. В 2026 году она выиграла Australian Open и US Open, доведя общее количество своих титулов турниров Большого шлема до трёх.

Теннисистка признала, что победа на «Ролан Гаррос» будет чрезвычайно сложной задачей, однако выразила надежду приблизиться к этой цели в следующем году. По её словам, после достижения первой позиции в мировом рейтинге она будет уделять меньше внимания месту в классификации. Вместо этого Рыбакина планирует сосредоточиться на победах на турнирах Большого шлема и стабильных выступлениях на главных соревнованиях.

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Восстановление после травм

Рыбакина отметила, что для реализации этих планов важно сохранить здоровье. Она досрочно завершила сезон-2026, снявшись с итогового турнира WTA накануне старта, поскольку не была физически готова к соревнованиям.

Теннисистка завоевала титул US Open два месяца назад, несмотря на опасения по поводу травмы перед началом турнира. В прошлом месяце она также снялась с четвертьфинала соревнований в Токио из-за травмы шеи. Ожидается, что сезон-2027 Рыбакина начнёт в январе на турнире в Брисбене.

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