Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с итогового турнира WTA Finals, который должен начаться 8 ноября в Индиан-Уэллсе. Ее место в турнирной сетке заняла Марта Костюк, сообщает Interia Sport.

Изменение в турнирной сетке

О снятии Рыбакиной стало известно в субботу вечером по польскому времени. По данным издания, ее фамилию уже убрали из сетки соревнований на официальном сайте WTA, где вместо казахстанской теннисистки указана Костюк.

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Защита титула не состоится

Interia Sport называет Рыбакину первой ракеткой мира и отмечает, что она не будет бороться за защиту титула. Издание также называет Арину Соболенко второй в мировом рейтинге.

Из-за снятия Рыбакиной не состоится возможное противостояние с Соболенко, которого ожидали болельщики. На WTA Finals должны выступить лучшие теннисистки сезона. Interia Sport отметил, что дополнительная информация ожидается позднее.

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