Теннисистка Арина Соболенко обыграла Каролину Мухову в матче первого тура группового этапа WTA Finals в Индиан-Уэллсе, США. Белоруска одержала победу в двух сетах — 7:6(2), 7:5. Поединок длился 113 минут, сообщает Interia Sport.

Мухова не удержала преимущество в первом сете

В первой партии Мухова вела 5:4 и подавала на сет после брейка в девятом гейме. Однако Соболенко сразу же отыгралась, сравняв счёт. При 5:5 белоруска удержала свою подачу, а в 12-м гейме имела два сетбола, которые чешская теннисистка отыграла благодаря подачам.

Судьбу сета решил тай-брейк. Соболенко повела 2:0 и далее контролировала ход розыгрыша, завершив его со счётом 7:2.

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Решающий брейк в концовке

Во втором сете Соболенко сделала брейк в третьем гейме, но Мухова вскоре восстановила равновесие. После этого белоруска ещё раз выиграла гейм на подаче соперницы и подтвердила преимущество собственной подачей, поведя 5:3.

Когда Соболенко подавала на матч, Мухова отыграла отставание и сравняла счёт. Однако следующий брейк вновь остался за белоруской. Соболенко реализовала вторую возможность завершить встречу и выиграла второй сет — 7:5.

Во втором туре группового этапа Соболенко сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой и Элиной Свитолиной. Мухова встретится с теннисисткой, которая проиграет в этой паре. Турнир WTA Finals в Индиан-Уэллсе продлится до 15 ноября.

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