Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что на следующей неделе вернется в Украину после выступления в финале завершающего сезон турнира в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США. Она также пообещала продолжать поддерживать страну посредством пожертвований, собственного благотворительного фонда и платформы, которую имеет в теннисе, сообщает Channel NewsAsia.

Финал турнира в Индиан-Уэллсе

В решающем матче Свитолина уступила представительнице России Мирре Андреевой со счетом 5:7, 3:6. Украинская спортсменка, которую издание называет шестой ракеткой мира, отметила, что поддержка из Украины является для нее важным источником мотивации во время войны, развязанной Российской Федерацией — государством-агрессором.

Свитолина сказала, что почти пять лет поддерживает украинскую армию и военнослужащих. По ее словам, среди ее друзей есть люди, которые служат стране, а военные следят за ее матчами. Теннисистка также подчеркнула, что спорт может хотя бы частично отвлекать людей от напряжения и неопределенности военного времени.

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Поддержка через фонд

По словам Свитолиной, за последние пять лет она пожертвовала более 1 млн долларов на благотворительные фонды, гуманитарную помощь и инициативы, которые реализует ее собственный фонд. Фонд помогает украинским теннисистам участвовать в соревнованиях, поддерживает турнирные программы, предоставляет гранты на поездки и психологическую помощь.

Теннисистка поблагодарила украинских болельщиков, которые приходили на матчи с флагами, а также тех, кто смотрел игры в Украине ночью из-за разницы во времени. Она добавила, что присутствие украинских спортсменов на международных соревнованиях побуждает детей заниматься теннисом и другими видами спорта.

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