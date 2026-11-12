Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой на итоговом турнире WTA Finals в Калифорнии. Шестая сеяная турнира уступила в первом сете, но выиграла матч со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и сохранила шансы на выход в полуфинал, сообщает BBC Sport.

Неудачное начало и камбэк

Перед встречей с Муховой Свитолина проиграла стартовый матч группового этапа Мирре Андреевой — 4:6, 0:6. Во втором поединке украинка также неудачно начала игру: после проигранного первого сета она взяла медицинскую паузу из-за проблемы с правым бедром, а в начале второй партии имела брейк-пойнт на своей подаче.

Свитолина отыграла этот брейк-пойнт и постепенно перехватила инициативу. Мухова за матч допустила 39 невынужденных ошибок, большинство из которых — при ударах справа. В решающем сете чешка отдала раннюю подачу, а затем допустила восьмую двойную ошибку, после чего Свитолина довела матч до победы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шансы на полуфинал

После игры Свитолина сказала, что разозлилась на себя из-за стартового матча и первого сета против Муховой, но смогла направить эти эмоции в игру. Эта победа стала для неё девятой в этом году над соперницей из топ-10 мирового рейтинга и первой на WTA Finals со времени триумфа на турнире в 2019 году.

Свитолина ещё может выйти в четвёрку сильнейших, однако необходимые для этого условия определятся после матча Арины Соболенко против Андреевой.

Читай нас в