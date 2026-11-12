В Польше теннисистка Ига Свёнтек рассказала о сотрудничестве со своим психологом Дарьей Абрамович. В интервью, опубликованном 11 ноября на канале Микаэлы Шиффрин, спортсменка отметила, что поддержка и доверие являются ключевыми в такой работе, сообщает Interia Sport.

Подготовка к вызовам

По словам Свёнтек, Абрамович умеет замечать потенциальные трудности ещё до того, как они возникают. Теннисистка объяснила, что, когда человек хорошо себя чувствует, он иногда может потерять концентрацию и меньше следить за собственными мыслями. По оценке спортсменки, именно в этом заключается сильная сторона её психолога.

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Свёнтек также сказала, что Абрамович помогает ей определить, как реагировать на вызовы, которые могут появиться на её пути.

Работа вне корта

Теннисистка отметила, что в течение последнего года они много работали над тем, чтобы психолог больше путешествовала вместе с ней и могла лучше её узнать. По словам Свёнтек, это сотрудничество помогло ей лучше организовать не только дела, связанные с теннисом, но и жизнь вне корта.

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