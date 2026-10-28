В Сингапуре председатель Temasek Holdings Тео Чи Хин заявил, что малым странам следует развивать сотрудничество не только с другими государствами, но и с компаниями и неправительственными организациями. По его мнению, такие партнёрства необходимы в условиях ослабления многостороннего взаимодействия в мире.

Как сообщает Channel NewsAsia, Тео Чи Хин выступил на Steward Leadership Summit в отеле Hilton Singapore Orchard. Он назвал такой подход «полилатеральным» сотрудничеством, которое может поддержать глобальное взаимодействие наряду с двусторонними и плюрилатеральными партнёрствами между странами.

Основа для многостороннего сотрудничества

По словам Тео Чи Хина, многостороннее сотрудничество сейчас стало «слабым и разорванным». В то же время полилатеральные договорённости могут создать основу для восстановления сотрудничества на многостороннем уровне, когда для этого наступит подходящее время.

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Он напомнил, что после неудачной министерской конференции Всемирной торговой организации в Сиэтле в 1999 году Сингапур начал активнее заключать двусторонние соглашения о свободной торговле. Тео Чи Хин отметил, что похожий подход сейчас применяют и другие страны, упомянув недавнее завершение длительных переговоров Европейского союза, Канады и Индии по соглашениям о свободной торговле.

Предохранители для искусственного интеллекта

Одной из сфер для полилатерального сотрудничества Тео Чи Хин назвал выработку предохранителей для искусственного интеллекта. По его словам, в такое объединение могли бы войти правительства, крупные компании в сфере ИИ, неправительственные организации и профсоюзы.

Он отметил, что у работников есть обоснованные опасения относительно влияния внедрения ИИ на занятость. В то же время в Сингапуре, согласно приведённым им результатам опросов, принятие технологии преобладает над обеспокоенностью её рисками, в частности возможным вытеснением рабочих мест. Тео Чи Хин связал это с доверием к способности правительства установить надлежащие ограничения на использование ИИ и с партнёрством правительства, работодателей и профсоюзов.

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