У пациентов с болезнью Крона, продолжавших биологическую и низкомолекулярную терапию в течение нескольких месяцев перед плановой колоректальной операцией, реже возникали несостоятельность кишечного анастомоза или инфекция области хирургического вмешательства в органном пространстве. Об этом свидетельствует ретроспективное исследование, опубликованное в Journal of the American College of Surgeons, сообщает News-Medical.

Результаты анализа

Исследователи проанализировали данные 1150 пациентов, которым в 2021–2024 годах выполнили плановые операции в 24 медицинских центрах сети Американского колледжа хирургов NSQIP-IBD. После корректировки различий в исходных характеристиках пациентов несостоятельность анастомоза или инфекция области хирургического вмешательства в органном пространстве наблюдались у 2,43% получавших такую терапию против 6,46% среди тех, кто её не получал.

Статистически значимой разницы между группами в отношении поверхностных инфекций операционной раны, глубоких инфекций в области разреза и расхождения краёв раны исследователи не выявили.

Какие препараты учли

К терапии авторы отнесли биологические препараты и низкомолекулярные лекарственные средства. Чаще всего пациенты получали препараты против фактора некроза опухолей — 46%. Далее следовали препараты, направленные на интерлейкин-23, — 33%, а также антиинтегриновые средства — 12%.

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Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание пищеварительного тракта. Иногда она требует удаления поражённого участка кишечника и соединения его частей — анастомоза. Его несостоятельность может потребовать неотложной повторной операции или длительной госпитализации.

Авторы предостерегают относительно выводов

Ранее иммуносупрессивные свойства таких препаратов вызывали опасения, что их следует прекращать перед операциями из-за возможного ухудшения заживления ран. Ведущий автор работы Николас Нил из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что накопленные данные не подтверждают этот сигнал столь убедительно, как предполагалось ранее.

В то же время авторы подчёркивают: результаты демонстрируют связь, а не прямой эффект лекарств. Более низкий риск осложнений может быть связан с лучшим контролем системного воспаления и заживлением слизистой оболочки. Для подтверждения выводов нужны более крупные исследования, в том числе отдельный скорректированный анализ для каждого класса препаратов.

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