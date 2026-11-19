Исследователи Йельской школы медицины установили, что теразозин, применяемый для снижения артериального давления, подавлял реакцию рубцевания в фибробластах, полученных от пациентов с лёгочным фиброзом. Об исследовании, опубликованном 18 ноября в журнале Science Translational Medicine, сообщает News-Medical.

Роль симпатических нервов

Лёгочный фиброз — хроническое заболевание, при котором ткань лёгких воспаляется, рубцуется и становится жёсткой. Существующие антифибротические препараты не излечивают болезнь, а лишь замедляют её прогрессирование.

На модели лёгочного фиброза у мышей учёные с помощью визуализации всей ткани лёгких наблюдали формирование рубцов. Они обнаружили, что симпатические нервы прорастали в участки фиброзной ткани, где обычно их нет.

В здоровых лёгких симпатические нервы преимущественно расположены в крупных центральных дыхательных путях. В фиброзных лёгких они иннервировали небольшие периферические участки. Отключение гена, связанного с развитием и жизнеспособностью симпатических нервов, предотвращало прогрессирование фиброза у мышей.

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Почему исследовали теразозин

Авторы также выявили связь между расположением симпатических нервов и зонами с высоким содержанием альфа-гладкомышечного актина, или α-SMA. Этот белок участвует в сокращении мышц. Теразозин относится к альфа-блокаторам: препарат расслабляет гладкие мышцы кровеносных сосудов и снижает артериальное давление.

В 1987 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило теразозин — препарат, уменьшающий выработку α-SMA. В ходе эксперимента с фибробластами пациентов теразозин подавлял реакцию рубцевания.

Руководительница исследования Эрика Герцог отметила, что результат создаёт основания для клинических испытаний уже одобренных альфа-блокаторов как потенциального лечения лёгочного фиброза. В то же время исследователи подчеркнули, что пока оценили лишь один тип клеток — фибробласты.

Команда также изучает роль иммунных и эпителиальных клеток в развитии болезни и ищет способы прервать рост нервов в фиброзных участках лёгких.

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