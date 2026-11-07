Tesla в США введёт дополнительную производственную смену для выпуска пикапов Cybertruck, чтобы попытаться выполнить имеющиеся заказы до демонтажа производственной линии. Её планируют расширить для производства двухместного роботакси Cybercab.

Дополнительная смена для заказов

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в социальной сети X, что текущий портфель заказов на Cybertruck значительно превышает количество автомобилей, которые компания может произвести до демонтажа линии. По его словам, работы по расширению производства Cybercab ожидаются примерно в июне или июле следующего года.

Маск отметил, что Tesla добавит ещё одну смену, чтобы попытаться выполнить все заказы вовремя. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

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Перераспределение ресурсов

Днём ранее Маск заявил, что Tesla будет постепенно сворачивать производство Cybertruck на заводе в Техасе и направлять ресурсы на Cybercab. Роботакси является одной из ключевых ставок Маска в стремлении превратить Tesla из автопроизводителя в компанию в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Поставки Cybertruck покупателям начались в конце 2023 года. По данным Kelley Blue Book, продажи модели в США в прошлом году сократились примерно до 20 тысяч автомобилей с почти 39 тысяч в 2024 году. Это значительно меньше ранее озвученного Маском прогноза в 250 тысяч Cybertruck в год. Пикап из нержавеющей стали также неоднократно отзывали, а его производство сопровождалось проблемами с качеством. Нетипичный дизайн модели ограничил перспективы её продаж на зарубежных рынках, в частности в Европе.

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