В США Tesla и SpaceX потеряли примерно $456 млрд совокупной рыночной стоимости за две торговые сессии — от закрытия рынка во вторник до завершения торгов в четверг. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Падение акций компаний

Акции Tesla в четверг упали на 10,77% — до $343,69 за бумагу. Рыночная капитализация производителя электромобилей после этого составила около $1,36 трлн.

Акции SpaceX подешевели на 9,05% — до $123,62. Оценка аэрокосмической компании составила примерно $1,68 трлн. SpaceX начала публичные торги 12 июня под тикером SPCX.

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Выборы и распродажа технологических акций

Снижение котировок произошло после побед демократов в обеих палатах Конгресса и на ключевых выборах в Техасе, где расположены штаб-квартиры обеих компаний. Демократка Джина Хинохоса победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта, а Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона на выборах в Сенат США.

Инвесторы оценивали, может ли политическое изменение привести к усилению надзора за бизнесами Илона Маска и ограничениям на строительство дата-центров. Обе компании расширяют инфраструктуру для искусственного интеллекта, поэтому возможные регуляторные изменения могут повлиять на их деятельность.

В то же время падение произошло на фоне более широкой распродажи акций технологических компаний США. Указанные $456 млрд означают сокращение совокупной стоимости находящихся в обращении акций компаний, а не прямые денежные потери или равнозначное уменьшение личного состояния Маска.

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