Американский производитель электромобилей Tesla планирует инвестировать 3 млрд евро в расширение завода в Грюнхайде, к востоку от Берлина. Как сообщает Tagesschau, компания намерена построить новый производственный корпус, в котором в дальнейшем сможет выпускать до 1 млн беспилотных роботакси Cybercab.

Строительство планируют начать в 2027 году

По информации Tesla, начало строительных работ запланировано на первую половину 2027 года, а запуск производства — на 2029 год. До конца 2026 года компания хочет подать заявку на получение разрешения для нового корпуса. Она будет основана на заявке по всему проекту, поданной в 2023 году.

Средства также предназначены для строительства вспомогательных зданий и еще одного объекта очистки сточных вод. Tesla заявила, что в рамках расширения планирует нанять несколько сотен новых сотрудников.

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Власти Бранденбурга поддержали проект

Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке назвал запланированные инвестиции решением большого экономического значения. По его словам, перспектива производства до 1 млн Cybercab усилит роль Грюнхайде как автомобильной промышленной площадки и создаст новые рабочие места.

Министр экономики Бранденбурга Мартина Клемент также приветствовала заявление Tesla, подчеркнув новые возможности для жителей региона. Завод Tesla под Берлином открылся в марте 2022 года. По данным компании, в октябре на предприятии работали 12 600 человек, а в предыдущие месяцы штат увеличили еще на 2 000 сотрудников. Компания также сообщала о намерении нарастить выпуск до 7 500 автомобилей в неделю, или примерно 375 000 в год, и расширить производство аккумуляторных элементов в Грюнхайде.

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