В США Tesla подала в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) ответ на специальный запрос о соответствии роботакси Cybercab федеральным стандартам безопасности и попросила признать весь документ конфиденциальной коммерческой информацией. Компания направила материалы к установленному дедлайну 30 октября, сообщает Electrek.

В открытом реестре дела AQ26002 размещены три документа Tesla. Один из них — одностраничное письмо, в котором указано, что конфиденциальным является весь файл. Другой документ касается ответа на запрос NHTSA о том, как компания определила соответствие Cybercab каждому применимому стандарту: использовались ли физические испытания, моделирование или инженерный анализ. В открытом доступе остался только 30-страничный справочник для экстренных служб.

Вопросы о педалях, руле и зеркалах

NHTSA потребовало от Tesla объяснить сертификацию автомобиля, который обычно не имеет руля, педалей акселератора и тормоза и зеркал. В частности, стандарт FMVSS 135 предусматривает, что рабочие тормоза должны активироваться ножной системой управления. Регулятор также интересовался, могла ли Tesla сертифицировать Cybercab с временно установленными элементами управления водителя, а затем демонтировать их.

Агентство отдельно спросило, как Cybercab может эксплуатироваться без исключения по процедуре Part 555. По данным издания, Amazon Zoox получила такое исключение для своего роботакси без руля, ограниченное 2 500 автомобилями в год, тогда как Tesla самостоятельно сертифицировала Cybercab и начала взимать плату за поездки в Остине 3 сентября.

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Что раскрывает руководство для спасателей

Опубликованный план взаимодействия с экстренными службами содержит отдельные технические сведения. В нем указано, что версии Cybercab с рулем и педалями обычно являются инженерными или тестовыми автомобилями и работают на втором уровне автономности по классификации SAE. Документ также описывает условия эксплуатации на дорогах общего пользования, в частности на автомагистралях, городских и сельских дорогах, в разное время суток и при умеренном дожде, тумане или снеге.

Согласно руководству, сотрудники экстренных служб могут получить доступ к сенсорному экрану автомобиля для его перемещения после подтверждения удостоверением через камеру на центральной стойке кузова. В то же время в документе нет объяснений относительно соответствия требованиям к тормозам, зеркалам, сигнальным индикаторам и процедуре сертификации.

Заявки о конфиденциальности рассматривает главный юрисконсульт NHTSA. Агентство может согласиться с требованием Tesla или потребовать обнародовать публичную версию материалов. NHTSA пока не заявляло о несоответствии Cybercab какому-либо из стандартов. В первоначальной справке регулятора речь шла примерно о 1 000 автомобилях, которых касается проверка.

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