В США компания Tesla вернёт депозиты многим клиентам, заказавшим электрический пикап Cybertruck, поскольку не сможет выполнить все имеющиеся заказы до завершения производства модели. Об этом заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.

Как сообщает Anadolu Agency, Маск написал в социальной сети X, что темпы поступления заказов на Cybertruck превышают нынешние производственные возможности компании. Tesla планирует выпустить как можно больше автомобилей до закрытия линии примерно через восемь месяцев.

Производство свернут в 2027 году

В пятницу Маск сообщил, что Tesla будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas примерно в середине 2027 года. Позднее он заявил, что компания добавит ещё одну производственную смену, чтобы выполнить больше заказов до демонтажа линии.

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Глава Tesla не уточнил, сколько заказов на Cybertruck остаются невыполненными, скольким клиентам вернут депозиты и по какому принципу компания будет определять заказы, которые успеет выполнить.

Ресурсы направят на Cybercab

Маск отверг предположения, что Tesla прекращает выпуск Cybertruck из-за убыточности модели. По его словам, потенциальная ценность наращивания выпуска Cybercab перевешивает сложность производства и объём ресурсов, необходимых для пикапа. Cybercab — это двухместное роботакси без руля и педалей.

Площадь фабрики, работников и оборудование планируют переориентировать на производство Cybercab. Tesla начала поставки Cybertruck в конце 2023 года — через четыре года после презентации модели. По оценкам Kelley Blue Book, продажи Cybertruck в США снизились на 48%: с 38 965 автомобилей в 2024 году до 20 237 в 2025 году.

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