Во Флориде Tesla Model 3 врезалась в опрокинувшийся грузовик на автомагистрали I-75 возле Нейплса, в результате аварии погибли три человека. В отчёте Tesla для Национального управления безопасности дорожного движения США указано, что система помощи водителю была активна в течение 30 секунд до столкновения, сообщает Electrek.

Авария на I-75

По данным Florida Highway Patrol, авария произошла около 3:54 31 мая 2026 года в округе Коллиер. Водитель грузовика Freightliner 2014 года выпуска съехал с дороги возле съезда на Pine Ridge Road, вернулся на южное направление I-75 и опрокинулся. Грузовик перекрыл центральную и внешнюю полосы движения.

25-летний Джонатан Гарсия Ариас, ехавший на BMW, остановился и вышел из автомобиля, чтобы помочь водителю грузовика. Позднее Tesla Model 3 2023 года выпуска, в которой находились пятеро молодых мужчин из Нейплса, столкнулась с нижней частью опрокинувшегося грузовика и Ариасом. Двое пассажиров Tesla в возрасте 18 и 19 лет погибли на месте, Ариас умер в больнице. 20-летний водитель Tesla и ещё двое пассажиров получили тяжёлые травмы.

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Данные Tesla для регулятора

В отчёте Tesla для NHTSA автомобиль обозначен как Model 3 2023 года, а статус автоматизации указан как «Verified Engaged». По информации издания, это означает, что компания подтвердила по телеметрическим данным активацию Autopilot или Full Self-Driving. В документе также указана скорость до аварии — 71 миля в час.

Правило NHTSA требует сообщать о ДТП, если система помощи водителю второго уровня была активна в течение 30 секунд до удара. По опубликованному документу невозможно установить, шла ли речь именно об Autopilot или Full Self-Driving, поскольку Tesla скрыла версию программного обеспечения и описание аварии как конфиденциальную коммерческую информацию. Издание также отмечает, что показатель 71 миля в час может быть телеметрическим снимком, а не скоростью непосредственно в момент столкновения.

Статистика аварий

Tesla подала отчёт об этой аварии как пятидневное уведомление о ДТП со смертельным исходом, однако он появился среди сентябрьских подач — более чем через три месяца после аварии. По подсчётам Electrek, в сентябре 2026 года Tesla сообщила о 264 авариях с участием систем помощи водителю — это наибольший месячный показатель в доступных данных. Объединённая база издания содержит 4 669 таких отчётов Tesla с 2019 года, из которых 69 отмечены как смертельные.

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