The New York Times Company якобы вступила в эксклюзивные переговоры о приобретении платформы для любителей кино Letterboxd за 330 млн долларов. Как сообщает TechCrunch, об этом написала сама газета The New York Times. Компания отказалась комментировать возможную сделку.

Аудитория платформы

Letterboxd — онлайн-платформа для поклонников кино, которую сравнивают с Goodreads для фильмов. Число ее пользователей выросло с 3 млн в январе 2021 года до 28 млн в апреле этого года. Более половины аудитории сервиса младше 35 лет.

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Интерес покупателей

Ранее сообщалось, что Letterboxd ищет нового владельца. По информации The New York Times, интерес к приобретению сервиса также проявляли киностудии A24 и Sony, однако A24 выбыла из борьбы из-за цены.

Пользоваться Letterboxd можно бесплатно, а расширенные функции доступны по платной подписке. Прогнозируемая выручка платформы в этом году составляет 15 млн долларов — примерно 4,5% от суммы, которую The New York Times Company якобы готова предложить за компанию.

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