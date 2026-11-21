Анализ спутниковых снимков, проведенный The New York Times, показал развитие военных объектов, которые, по данным издания, Объединенные Арабские Эмираты развивали и эксплуатировали на аэродромах в Бербере в регионе Сомалиленд и Босасо в полуавтономном регионе Пунтленд в Сомали. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Объекты в Бербере и Босасо

По данным NYT, на этих площадках появились укрепленные сооружения, подземные укрытия, оборонительные позиции и системы противовоздушной обороны. В Бербере ОАЭ начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы в 2018 году и обустроили площадки для стоянки самолетов.

Снимки за 2024 год, как утверждает NYT, показали укрепленное сооружение, пригодное для хранения военного оборудования, а также начало строительства подземных объектов. На более новых кадрах издание зафиксировало оборонительные позиции вокруг базы, вероятное место размещения систем ПВО и разметку для вертолетных площадок. Также на территории заметили грузовые самолеты и грузовики, что, по оценке издания, может свидетельствовать о логистическом назначении объекта для региональных операций ОАЭ.

Американские рейсы и присутствие военных

В Босасо NYT обнаружила ангары для самолетов, вертолетные площадки и подземные сооружения. Аналитики также увидели активную систему ПВО и беспилотники, которые, по их оценке, ОАЭ, вероятно, используют против группировки «Аш-Шабаб».

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Данные отслеживания полетов свидетельствуют, что американские военные самолеты дважды летали в Берберу в течение предыдущего года. Последний рейс в августе доставил командующих американскими силами специальных операций из Джибути в Берберу, после чего продолжился в Босасо. Два собеседника NYT, осведомленные об операциях США в Босасо, заявили, что там уже находились около двух десятков американских военнослужащих сил специальных операций.

Американские чиновники сообщили изданию, что Вашингтон не планирует постоянного присутствия в Бербере, но намерен сотрудничать с местными партнерами для защиты американских интересов в регионе.

Спор между Сомали и ОАЭ

На фоне спора о связях ОАЭ с регионами Сомали правительство страны приказало послу Эмиратов покинуть страну в течение 72 часов, обвинив Абу-Даби в неуважении к суверенитету. Сомали также отозвала своего посла из ОАЭ для консультаций. Президент Хасан Шейх Мохамуд обвинял Эмираты в поддержке вооруженных сил, находящихся вне контроля федеральных властей, и ослаблении единства страны.

В январе Сомали аннулировала договоренности с ОАЭ относительно портов, государственных учреждений, а также сотрудничества в сфере безопасности и обороны. ОАЭ поддерживают связи с Сомалилендом, Пунтлендом и Джубалендом, власти которых отвергли полномочия Могадишо отменять соглашения, касающиеся их территорий.

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