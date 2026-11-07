Организация the3million подала в Высокий суд иск против Министерства внутренних дел Великобритании из-за политики, которая, по ее утверждению, лишила почти 1 500 граждан ЕС полных прав на проживание в стране. Как сообщает The Guardian, некоторым людям, которым после Brexit предоставили предварительный статус оседлости, позднее сообщили, что это решение было принято по ошибке.

Претензии к политике МВД

В исковом заявлении утверждается, что ведомство отменяло все или часть прав таких лиц без процедурных гарантий, предусмотренных Соглашением о выходе Великобритании из ЕС. Среди таких гарантий — право на обжалование и оценка соразмерности решения, которая должна учитывать, что люди строили жизнь в стране, полагаясь на первоначальное решение МВД.

the3million просит суд признать незаконной политику предоставления статуса по ошибке из-за нарушения Соглашения о выходе из ЕС и общего права. Истцы также требуют исключить из опубликованной политики положения, которые они считают неправомерными.

Это не первый иск против МВД по поводу выполнения Соглашения о выходе. В 2022 году Независимый надзорный орган обвинил ведомство в создании риска потери гражданами ЕС права на работу или аренду жилья из-за требования повторно подавать заявление на статус оседлости после истечения срока предварительного статуса оседлости. Тогда Высокий суд признал условия, установленные МВД, незаконными.

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Случаи граждан Италии

Среди людей, затронутых политикой МВД, был 33-летний инженер из Бразилии с итальянским гражданством, который живет в Лондоне с 2018 года. Сначала ему сообщили, что он не должен был получить статус оседлости: мужчине разрешили остаться в Великобритании, однако его жене из Бразилии — нет. После возражений это решение было отменено в последние недели.

Другая заявительница, работающая в Национальной службе здравоохранения и получающая докторскую степень по стоматологии, заявила, что уведомление МВД перевернуло ее жизнь.

В октябре 2026 года МВД согласилось признавать людей итальянцами с рождения, если они предоставят доказательства итальянского гражданства и подтверждение того, что оно было получено по принципу jure sanguinis — по происхождению. Ранее ведомство сообщило нескольким бразильцам итальянского происхождения, что статус был предоставлен им по ошибке, поскольку при подаче заявления они не предоставили итальянский паспорт.

Исполняющая обязанности генерального директора the3million Моник Хокинс заявила, что МВД отказывает людям в надлежащей процедуре и праве на апелляцию, заранее считая их не подпадающими под действие Соглашения о выходе. Представитель МВД заявил, что не может комментировать дело, поскольку производство продолжается.

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