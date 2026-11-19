В Австрии исследователи установили связь между более тяжёлым течением COVID-19 у подростков и более низкими результатами тестов на логическое мышление и числовые способности. Как сообщает News-Medical, у девочек более тяжёлые симптомы также ассоциировались с более низкими показателями вербальных способностей.

Данные исследования

В перекрёстном исследовании приняли участие 3860 подростков в возрасте от 12 до 16 лет из Нижней Австрии. Данные собирали с апреля по октябрь 2024 года. Участники самостоятельно сообщали, болели ли они SARS-CoV-2, сколько раз заражались и насколько тяжёлым был наиболее тяжёлый эпизод болезни по девятибалльной шкале.

Как минимум одну инфекцию SARS-CoV-2 перенесли 83,9% опрошенных. Среди тех, кто указал число случаев, средний показатель составил около 1,6 инфекции. Среди участников, оценивших тяжесть симптомов, средняя оценка составила 2,9 балла из девяти.

Какие результаты получили

После учёта возраста, пола и типа школы учёные не выявили статистически значимой связи между самим наличием COVID-19 или числом инфекций и результатами в десяти оцениваемых сферах. В то же время большая тяжесть симптомов была связана с более слабыми показателями логического мышления и числовых способностей. Связь с логическим мышлением существенно не различалась между мальчиками и девочками.

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После стандартизации баллов разница между наиболее лёгким и наиболее тяжёлым течением болезни составила примерно 5,4 балла для логического мышления и 2,9 балла для числовых способностей в группе в целом. Для вербальных способностей у девочек оценочная разница достигла 7,2 балла. Эти показатели описывают различия в отдельных когнитивных сферах, а не изменение общего уровня IQ.

Ограничения выводов

Факторы, связанные с COVID-19, объясняли менее 1% дополнительной вариативности результатов в каждой оцениваемой сфере. Исследователи не установили значимой связи между тяжестью симптомов и моторными или психомоторными навыками.

Авторы подчеркнули, что дизайн исследования не даёт оснований утверждать о причинно-следственной связи. На результаты могли влиять, в частности, исходные различия в способностях, состояние здоровья, условия обучения, социальная изоляция и психическое благополучие. Для проверки того, сохраняются ли выявленные различия со временем, необходимы длительные исследования в других группах подростков.

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