В Израиле парламентский лидер арабского альянса «Объединенный список» Ахмад Тиби заявил, что объединение готово сотрудничать с еврейской оппозицией в Кнессете, чтобы не допустить формирования правительства Биньямина Нетаньяху или его дальнейшего пребывания на посту главы переходного правительства. Об этом он сказал в интервью Anadolu Agency.

По словам Тиби, «Объединенный список» не планирует входить в правительство, но может обеспечить альтернативным силам парламентскую поддержку при отдельных голосованиях. Он считает, что ни блок Нетаньяху, ни еврейская оппозиция не получат необходимого большинства в 61 мандат.

Опрос израильской газеты Maariv, опубликованный в пятницу, прогнозирует альянсу девять мест в Кнессете. Сам Тиби предположил, что при более высокой явке арабских избирателей «Объединенный список» может получить девять или десять мандатов.

Условия парламентской поддержки

Отвечая на вопрос о возможности парламентской поддержки Гади Айзенкота, Тиби заявил, что любое соглашение должно содержать гарантии для арабских граждан Израиля. Среди вопросов он назвал преступность и насилие, личную безопасность, снос домов, закон Каминица о контроле за незаконным строительством, а также противодействие расизму и подстрекательству против арабов.

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Тиби также упомянул необходимость увеличения бюджетов и развития инфраструктуры, а также политической перспективы. Он подчеркнул, что поддержка при отдельных голосованиях не будет означать вхождения «Объединенного списка» в правительственную коалицию или коллективной ответственности за ее политику.

Ожидания перед выборами

Тиби назвал предстоящие выборы в Кнессет важными, судьбоносными и опасными. Согласно приведенным им показателям, явка среди арабских избирателей составляет 62% против 48% на аналогичном этапе перед выборами 2022 года. Он выразил надежду, что она достигнет как минимум 70%.

По мнению Тиби, более высокая явка может усилить позиции «Объединенного списка» и помешать малым правым спискам преодолеть избирательный барьер. Он также заявил о риске усиления подстрекательства против арабских граждан в ходе предвыборной кампании.

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