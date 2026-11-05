TikTok запустил отдельное приложение TikTok Shop в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Программа доступна для устройств на iOS и Android и предлагает персонализированные рекомендации товаров, покупки во время прямых эфиров и через короткие видео, а также оформление заказов в приложении.

Пользователи смогут отслеживать заказы и обращаться в службу поддержки. В описании приложения также упомянуты предложения бесплатной доставки, специальные преимущества для первого заказа и безопасные платежи. Эксклюзивные предложения должны побуждать пользователей совершать покупки через новую программу, а не в основном приложении TikTok.

Отдельное приложение для покупок

Как сообщает TechCrunch, приложение первым заметил консультант по социальным медиа Мэтт Наварра. Отдельная программа может помочь TikTok Shop привлекать покупателей за пределами основной платформы TikTok и более непосредственно конкурировать с e-commerce-приложениями Amazon и Temu.

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TikTok не ответил на запрос TechCrunch относительно запуска. Неизвестно, планирует ли компания распространить отдельное приложение на другие рынки, в том числе в США. В случае запуска в Соединенных Штатах TikTok Shop также будет конкурировать с Walmart и Target, отмечает издание.

Развитие электронной коммерции

Запуск отдельного приложения TikTok Shop стал очередным шагом компании за пределы социальных сетей и развлекательного контента. Ранее TikTok добавлял в свою экосистему игры, ресторанные гиды, спортивные разделы, бронирование отелей и микродрамы, а также изучает возможности в сфере платежей.

TechCrunch отмечает, что новое приложение является обратным шагом в конкуренции TikTok и Amazon: Amazon ранее запустил ленту коротких видео Inspire, а TikTok теперь создает отдельное пространство для покупок в собственной экосистеме.

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