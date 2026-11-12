В Великобритании бывший радиодиджей Тим Вествуд в Королевском суде Саутуорка в Лондоне не признал вину по двум дополнительным обвинениям в преступлениях сексуального характера. Теперь он отрицает все 17 пунктов обвинения, касающихся девяти женщин и охватывающих период с 1983 по 2016 год.

Два новых эпизода

Как сообщает The Guardian, 69-летний Вествуд не признал вину по обвинению в непристойном нападении на девушку в возрасте 16 или 17 лет в лондонском боро Хаммерсмит и Фулем в 1991 году. Он также отверг обвинение в сексуальном нападении на 18-летнюю женщину в Уондсуэрте на юге Лондона в мае 2004 года.

Рассмотрение дела в январе

В октябре прошлого года Вествуду предъявили обвинения по эпизодам, касающимся семи женщин. По данным издания, ему вменяют четыре непристойных нападения в Лондоне в 1980-х годах, три таких эпизода в BBC в 1990-х годах, а также изнасилование женщины в отеле в 1996 году.

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Кроме того, ему вменяют два непристойных нападения и один эпизод изнасилования в начале 2000-х годов по лондонскому адресу, а также два эпизода изнасилования по лондонскому адресу в 2010-х годах. Обвинения также касаются сексуальных нападений в ночном клубе в Страуде, графство Глостершир, в 2010 году и на музыкальном фестивале в Лондоне в 2016 году.

Судебное разбирательство по всем 17 пунктам обвинения назначено на январь. Вествуда освободили под залог с условиями. Он покинул Radio 1 и Radio 1Xtra в 2013 году после почти 20 лет работы, а в апреле 2022 года перестал вести шоу на Capital Xtra.

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