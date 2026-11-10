Временный президент Парагвая Педро Альяна попросил всех министров подать в отставку на фоне масштабного банковского кризиса, из-за которого миллионы людей потеряли доступ к своим счетам. Об этом Asharq Al-Awsat сообщает 9 ноября.

Изменения в правительстве

Альяна поручил новому руководителю аппарата Роландо де Барросу попросить министров, секретарей и высших государственных чиновников на доверительных должностях подать заявления об отставке.

По словам президента, целью такого шага является усиление координации в правительстве и более эффективное управление. Он также заявил, что все государственные учреждения продолжат работать в обычном режиме.

Кризис Ueno Bank

Альяна, ранее занимавший пост вице-президента, вступил в должность в пятницу после того, как сенаторы объявили импичмент Сантьяго Пенье из-за краха Ueno Bank, с которым тот был связан.

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3 ноября Центральный банк Парагвая взял Ueno под контроль, после чего почти 3 млн человек потеряли доступ к своим средствам. Это вызвало массовые протесты. Восстановление выплат через гарантийный фонд начали в четверг, а по состоянию на субботу почти 1,2 млн человек получили около 160 млн долларов.

Расследование в отношении Пеньи

Пенья, ставший президентом в 2023 году, владел акциями холдинговой компании банка до их продажи в прошлом году. По данным издания, его обвиняют в использовании президентского влияния для направления миллионов государственных депозитов в Ueno, а также в сокрытии или преуменьшении финансовых проблем банка, несмотря на предупреждения о сомнительных кредитах и проблемах с платежеспособностью.

После импичмента бывшего президента поместили под домашний арест. В выходные правоохранители провели обыск в его доме в рамках расследования коллапса банка.

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