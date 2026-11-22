Исследователи Техасского университета A&M пришли к выводу, что тимин — одно из азотистых оснований ДНК — может направлять повреждения от ультрафиолетового излучения в форму, которую легче вернуть к исходному состоянию. Это может объяснять, как ранние генетические системы выживали при интенсивном солнечном излучении до появления озонового слоя, сообщает ScienceDaily.

Почему изучали тимин

Переход от РНК к ДНК был одним из ключевых этапов эволюции генетических систем. В отличие от РНК, содержащей урацил, в ДНК используется тимин. Такая замена давно вызывала вопросы у исследователей, поскольку тимин уязвим для отдельных типов ультрафиолетовых повреждений. В условиях ранней Земли это могло казаться эволюционным недостатком.

Работу возглавил профессор кафедры электротехники и компьютерной инженерии Питер Ренцепис вместе с исследователями Кейваном Хошем Абади и Негар Карпуразар. Их исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Более обратимые УФ-повреждения

Команда подвергала тимин и урацил контролируемому ультрафиолетовому излучению, призванному воспроизвести условия первобытной Земли. Реакцию молекул анализировали методами биофотоники, в частности абсорбционной, флуоресцентной и рамановской спектроскопии.

По выводу авторов, преимущество тимина может заключаться не в предотвращении самого повреждения, а в ограничении его последствий. Исследователи предполагают, что тимин поглощает вредную УФ-энергию и удерживает повреждение в азотистых основаниях, не позволяя ему поражать более уязвимые части молекулы.

Ученые также создали набор эталонных измерений реакции этих молекул на свет. В дальнейшем такие спектральные характеристики могут помочь быстрее выявлять патогены и оценивать эффективность УФ-дезинфекции воды и других материалов.

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