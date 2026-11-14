Тиррелл Хаттон вышел в единоличные лидеры DP World Tour Championship после третьего раунда на поле Jumeirah Golf Estates. Он показал результат четыре удара ниже пара — 68 — и опередил Виктора Переса на один удар, сообщает Sky Sports News.

Позиции перед финальным раундом

Швед Микаэль Линдберг занимает третье место и отстает от Хаттона на три удара. Согласно текущему прогнозу, Перес может получить одну из 10 карт PGA Tour, разыгрываемых по итогам рейтинга Race to Dubai.

Рори Макилрой завершил третий раунд с результатом пар — 72 удара. После игла на седьмой лунке пар-5 он ненадолго единолично возглавил турнир, однако затем допустил три богги подряд на участке вокруг поворота поля.

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Шансы Макилроя в Race to Dubai

Берди на заключительной лунке позволил Макилрою сохранить суммарный результат пять ударов ниже пара. Он делит четвертую позицию с Эухенио Чакаррой, Адамом Скоттом и Франческо Лапортой, отставая от лидера на четыре удара.

Чтобы сохранить шансы обойти Чакарру в общем зачете Race to Dubai, Макилрою необходимо занять как минимум единоличное четвертое место. Он претендует на восьмой титул Race to Dubai, который сравнял бы рекорд.

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