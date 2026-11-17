Еженедельное применение тирзепатида вместе с изменениями образа жизни снизило индекс массы тела у подростков с ожирением в среднем на 18,5% за 72 недели. В группе плацебо ИМТ за этот период несколько вырос — на 0,5%. О результатах рандомизированного двойного слепого исследования III фазы, опубликованного в JAMA, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 160 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с ожирением или избыточной массой тела и как минимум одним связанным с ней осложнением. Исследование проводилось в 31 центре шести стран с октября 2023 года по июнь 2026 года. Участников в соотношении 2:1 распределили в группу тирзепатида или плацебо. Препарат вводили подкожно раз в неделю, повышая дозу до максимально переносимой — 5, 10 или 15 мг.

Все участники также получили индивидуальные рекомендации по питанию и физической активности. В группу тирзепатида вошли 109 подростков, в группу плацебо — 51. Средний возраст участников на начальном этапе составил 14,6 года, средний ИМТ — 38,6 кг/м².

Изменения веса и метаболических показателей

Почти 80% участников, получавших тирзепатид, достигли снижения ИМТ как минимум на 5%, а почти половина — как минимум на 20%. В группе плацебо снижения ИМТ как минимум на 20% достигли 8% участников. Разница между группами в снижении массы тела составила 20,1 кг, а окружности талии — 16,4 см.

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Исследователи также зафиксировали улучшение артериального давления, уровней липидов и глюкозы в крови, гликированного гемоглобина и инсулина натощак. Через 72 недели более чем у половины участников, принимавших тирзепатид, ИМТ опустился ниже 95-го процентиля для соответствующего возраста и пола — порога, используемого для определения ожирения. В группе плацебо этот показатель составил 7,1%.

Побочные эффекты и ограничения

Наиболее частыми нежелательными явлениями были расстройства пищеварительной системы: тошнота, рвота и диарея, особенно во время повышения дозы. О таких симптомах сообщили 81,5% участников группы тирзепатида. Из-за нежелательных явлений лечение прекратили 9,3% участников этой группы, тогда как в группе плацебо таких случаев не было.

Авторы отметили, что для оценки устойчивости эффекта, долгосрочной безопасности и возможного влияния на рост и половое созревание необходимо дальнейшее наблюдение. Исследование финансировала компания Eli Lilly, производитель тирзепатида, которая участвовала в разработке дизайна испытания, анализе и интерпретации данных.

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