Тысячи израильтян, живущих за границей, планируют приехать в Израиль, чтобы проголосовать на выборах 27 октября. Многие из них намерены поддержать оппозиционный блок, который возглавляет бывший военный руководитель Гади Айзенкот.

Как сообщает The Japan Times, участие избирателей, которые вернутся из-за рубежа, может повлиять на результат при близких рейтингах двух политических лагерей. Согласно опросу государственного вещателя Kan от 18 октября, блок Айзенкота мог бы получить 52 мандата, а блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху — 51. Для формирования правительства необходимо не менее 61 места в Кнессете.

Голосование только в Израиле

Израиль не разрешает большинству граждан голосовать за пределами страны. Исключение действует примерно для 4 тысяч государственных служащих, находящихся за рубежом. Явка среди этой группы достигла 87% против 70% на выборах 2022 года, а голосование проходило в 100 дипломатических представительствах.

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По данным издания, за пределами страны проживают от 700 тысяч до 1 миллиона израильтян, однако вернуться для участия в выборах сможет лишь часть из них. Некоторые участники кампании связывают свое решение приехать с нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и попытками правительства Нетаньяху изменить судебную систему.

Организация поездок

Американская беспартийная коалиция AID запустила программу Fly&Vote. Она помогает израильтянам за рубежом с документами и гарантирует места на рейсах в Тель-Авив на фоне перебоев в авиасообщении, связанных с войной.

Партия «Ликуд» обратилась в Центральную избирательную комиссию, заявив, что инициатива может быть незаконным финансовым стимулом для избирателей. После урегулирования спора «Ликуд» отозвал обращение, а организаторы согласились не добавлять групповые рейсы и соблюдать тарифы авиакомпаний. Общественная группа Back2vote сообщила, что более 7 800 человек зарегистрировались, чтобы убеждать друзей и родственников приехать в Израиль для голосования.

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