В пакистанском городе Сиалкот во время давки на церемонии мехенди и розыгрыше призов, организованных для тиктокера Мухаммада Ансара Джатта, погиб 30-летний Мухаммад Акиль. Еще более 14 человек получили травмы, сообщает Dawn.

Давка у входа

Мероприятие для Ансара Джатта, известного в TikTok как Mr Patlu, было запланировано на Faraz Cricket Ground на дороге Даска. Среди присутствующих планировали разыграть автомобиль и мотоциклы. Перед началом церемонии возле площадки собрались сотни подписчиков тиктокера из разных городов пакистанской провинции Пенджаб.

Когда организаторы открыли ворота для посетителей, началась давка. Люди падали на землю во время толкотни, часть пострадавших участники мероприятия самостоятельно доставили в ближайшие частные клиники и больницы еще до прибытия спасателей.

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Работа спасателей и полиции

Полиция и служба Rescue 1122 провели совместную спасательную операцию и доставили пострадавших в учебную больницу имени Алламы Икбала. Большинство людей выписали после оказания первой помощи, остальные остались под медицинским наблюдением. Мухаммад Акиль умер по дороге в больницу из-за тяжелого состояния.

По информации представителя спасательной службы, среди других травмированных были мужчины в возрасте от 22 до 51 года из округов Наровал, Гуджранвала, Шейхупура, Ханевал, Окара, Сиалкот, Гуджрат и Бахавалпур. В то же время двое жителей Сиалкота заявили, что число пострадавших могло превышать 40 человек.

Офицер службы экстренной помощи Сиалкота Навид Икбал сообщил, что спасателей заранее не проинформировали о массовом собрании. В спасательной операции задействовали четыре машины скорой помощи и мотоциклетную скорую. Глава окружной полиции Дост Мухаммад раскритиковал организаторов за преждевременное открытие ворот и заявил, что обстоятельства инцидента проверят, после чего могут принять правовые меры.

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