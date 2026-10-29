В Австралии первоначальная тюремная оценка Брендана Наджента, которого полиция подозревает в преднамеренном наезде на федерального депутата Хелен Хейнс в Вангаратте, не выявила признаков экстремизма или связей с политическими группами либо идеологиями. Как сообщает ABC News Australia, оценивание провели через несколько дней после задержания Наджента, а его психическое состояние продолжают оценивать.

Источник, знакомый с содержанием оценки, заявил, что у Наджента были бредовые идеи преследования и он, вероятно, находился в состоянии психоза. В оценке также говорилось о серьезном психическом расстройстве, а среди возможных диагнозов рассматривают шизофрению. По словам собеседника ABC, публикации мужчины в социальных сетях с конспирологическими упоминаниями Израиля, Газы, изменения климата, Кремля и Джеффри Эпштейна скорее могут свидетельствовать о паранойе и ухудшении психического состояния.

Обстоятельства дела

Хейнс доставала вещи из багажника автомобиля возле своего депутатского офиса в Вангаратте, когда ее сбил LandCruiser, которым управлял Наджент. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк после инцидента сослался на показания очевидцев, согласно которым водитель развернулся, а затем, по версии следствия, дважды наехал на депутата.

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Хейнс получила опасные для жизни травмы, ее доставили в больницу The Alfred в Мельбурне, где хирурги ампутировали ей обе ноги. По данным ABC, она находится в стабильном состоянии и вышла из искусственной комы.

Надженту предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем тяжкие травмы, умышленном причинении тяжких травм и причинении вреда должностному лицу Содружества. Следователи заявляют, что его действия были преднамеренными. Расследование, которым сначала совместно занимались полиция штата Виктория и Федеральная полиция Австралии, теперь ведет полиция Виктории, которая также будет отвечать за судебное преследование по делу.

Предыдущие обращения за помощью

Во время предыдущего лечения в психиатрических стационарах специалисты рассматривали шизофрению, рецидивирующее психотическое расстройство, связанное с употреблением каннабиса, и персекуторное бредовое расстройство, однако официальный диагноз Надженту не был установлен. Суд в Вангаратте также заслушал, что у него идиопатический поперечный миелит — неврологическое заболевание спинного мозга, которое может вызывать боль, паралич, онемение и покалывание. Под стражей Наджент находится в состоянии отмены алкоголя и каннабиса.

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