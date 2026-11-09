В Израиле Тюремная служба внедряет изменения в программы реабилитации заключённых, безопасность учреждений и работу сотрудников исправительной системы. В тюрьме Декель действует подразделение по изменению поведенческих моделей SHADEH; для одного из заключённых выполнение его требований является одним из условий возможного условно-досрочного освобождения, сообщает The Jerusalem Post.

Программа изменения поведения

Участники программы должны соблюдать правила и надлежаще себя вести, участвовать в групповых обсуждениях и учебных занятиях, работать и помогать поддерживать порядок в жилых помещениях. В Декеле также работают образовательный центр и центр для заключённых с расстройствами дефицита внимания.

В тюрьме Декель содержатся 700 человек, отбывающих сроки до семи лет. Около 40% заключённых учатся, преимущественно на религиозных занятиях, или работают на производстве на территории учреждения. Там изготавливают мыло, салфетки, военную одежду и светоотражающие жилеты; во время войны заключённые также ремонтировали спальные мешки.

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Меры безопасности и инфраструктура

По словам командующего Южным округом Тюремной службы Израиля Юваля Эрлиха, сотрудники получили более современное защитное и оперативное оборудование, в том числе электрошокеры Taser. Служба также внедрила технологические системы для постоянного мониторинга событий в тюремных корпусах и противодействия управлению преступной или террористической деятельностью из-за решётки.

Заключённые, классифицируемые как представляющие угрозу безопасности, содержатся в более строгом режиме: они находятся в камерах 23 часа в сутки и имеют один час для прогулки. Для них отменили семейные свидания, общие столовые, возможность создавать внутренние структуры представительства и назначать представителя. Другие категории заключённых могут принимать посетителей, делать покупки в тюремном магазине, учиться или получать профессиональные навыки.

Комплекс, в который входят тюрьмы Эшель и Декель, а также изоляторы Оз, планируют окружить железобетонной стеной длиной около четырёх километров и высотой три метра. На ней должны установить электронные системы идентификации и датчики. Также в комплексе планируют создать новую женскую тюрьму Неве-Тирца, а лидеров организованных преступных группировок переводят между учреждениями, чтобы не допустить их влияния в тюремных корпусах.

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