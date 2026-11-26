Американская табачная группа Altria рассматривает возможность сделать полностью денежное предложение о приобретении британской Imperial Brands. Компания также ведет переговоры с третьей стороной относительно части бизнеса Imperial Brands, однако сделка еще не достигнута, сообщает Channel NewsAsia.

Акции Imperial Brands выросли

Акции Imperial Brands, торгующиеся в Лондоне, выросли максимум на 17,6% — до 3562 пенсов. Рыночная капитализация компании составляла 26,77 млрд фунтов стерлингов, или $35,07 млрд.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что японская Japan Tobacco также оценивает возможность приобретения Imperial Brands. По данным агентства, японская группа консультируется с советниками и рассматривала вариант объединиться с партнером для покупки британской компании, а затем разделить ее активы в разных регионах мира.

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Планы сокращений

На прошлой неделе Imperial Brands, производитель сигарет Winston, объявила о планах сократить до 4600 рабочих мест — почти пятую часть персонала. Это происходит на фоне падения объемов продаж сигарет и усиления конкуренции.

В портфель Imperial Brands также входят Davidoff, Gauloises, West, Kool и бумага для самокруток Rizla. Japan Tobacco владеет брендами Camel и Benson & Hedges, а в группу Altria входит Philip Morris USA — производитель Marlboro в США. Imperial Brands отказалась комментировать сообщение, а Japan Tobacco не предоставила оперативного ответа на запрос о комментарии.

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