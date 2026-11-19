Японская табачная компания Japan Tobacco спишет ¥1,4 трлн, или $8,9 млрд, после того как указы президента России — государства-агрессора — передали семь ее местных дочерних компаний под временное управление. Из-за потери контроля над российским бизнесом компания ожидает операционный убыток в размере ¥368 млрд по итогам года вместо ранее прогнозируемой прибыли в ¥1 трлн, сообщает The Japan Times.

Убытки и дивиденды

Japan Tobacco также снизила прогноз выручки на ¥63 млрд — до ¥3,8 трлн. Компания ожидает чистый убыток по итогам года и вдвое сократила прогноз годовых дивидендов: со ¥136 до ¥68 на акцию.

Председатель компании, его заместитель и трое представительных директоров будут получать на 50% меньшее вознаграждение в течение двух месяцев. Представительные директора также откажутся от управленческих бонусов за 2026 финансовый год.

Потеря контроля над бизнесом

Российские президентские указы, изданные в этом месяце, передали все семь дочерних структур Japan Tobacco в России под временное управление. Формально это не означает переход права собственности к государству или управляющему: компания заявила, что по-прежнему косвенно владеет 100% этих предприятий.

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В то же время ограничения лишили Japan Tobacco возможности реализовывать права акционера и принимать операционные решения, поэтому компания исключила эти активы из своей консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Россия была одним из ключевых зарубежных рынков Japan Tobacco: на нее приходилось около 10% продаж группы и четверть скорректированной операционной прибыли. Компания работает там с 1999 года, имеет около 4 тысяч сотрудников, производственные площадки в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также около 41% рынка традиционных сигарет.

Реакция Японии

После вторжения России в Украину в 2022 году Japan Tobacco остановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но продолжила работу существующего бизнеса, соблюдая санкции. Правительство Японии выразило протест в связи с передачей активов компании под временное управление и заявило, что работает с Japan Tobacco над ответными мерами.

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