В Японии Токио и Осака 21 октября зафиксировали температуру выше 30°C — это самая поздняя дата в году, когда такие показатели регистрировались в обоих городах. В Токио температура превысила эту отметку в начале второй половины дня, а в Осаке также поднялась выше 30°C.

Рекорды метеонаблюдений

Японское метеорологическое агентство классифицирует день, когда температура достигает 30°C, как «летний». Представитель ведомства Кадзухиро Сироно сообщил, что для японской столицы это был самый поздний такой день с начала наблюдений в 1875 году. Предыдущий рекорд в Токио был зафиксирован 19 октября 2024 года.

В Осаке температура выше 30°C 21 октября превзошла предыдущий рекорд самого позднего «летнего дня», установленный 20 октября 1933 года. Метеонаблюдения в городе ведутся с 1883 года.

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Тёплый воздух с юга

Как сообщает Channel NewsAsia, необычно высокая для конца октября температура была вызвана тёплым и влажным воздухом с юга, который охватил Японию, особенно районы вдоль побережья Тихого океана.

В 2025 году Япония пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. В этом году метеорологическое ведомство также начало использовать термин «кокусёби» для дней, когда температура достигает 40°C, и призвало население относиться к экстремальной жаре как к стихийному бедствию.

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