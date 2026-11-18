В Великобритании ученые сообщили парламентскому комитету, что токсин колибактин, который вырабатывают некоторые штаммы кишечной палочки E. coli, рассматривается как один из возможных факторов роста числа случаев рака кишечника среди людей младше 50 лет. Как сообщает The Guardian, во многих странах случаи раннего рака кишечника удвоились за последние два десятилетия.

Роль токсина изучается

Старший молекулярный эпидемиолог Оксфордского университета Карл Смит-Берн заявил Комитету Палаты общин по науке и технологиям, что известные факторы риска колоректального рака — ожирение, курение и употребление алкоголя — могут объяснить лишь около половины диагностированных случаев. По его мнению, рост заболеваемости среди более молодых людей вряд ли можно полностью объяснить уже известными факторами.

В прошлом году исследователи определили колибактин как возможный фактор раннего колоректального рака. Характерные мутации, связанные с действием этого токсина, в опухолях людей младше 40 лет встречались втрое чаще, чем в опухолях пациентов старше 70 лет. В то же время ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, действительно ли колибактин вызывает рак кишечника.

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Мутации могут возникать в детстве

Профессор Института Сэнгера Майк Страттон ранее сообщал, что колибактин вызывает мутации у части детей, а их признаки могут выявляться уже в младенческом возрасте. По его данным, к 10 годам дети, у которых возникают такие мутации, могут иметь уровень накопленных мутаций, сходный с показателями 50-летнего человека.

Эпидемиолог рака из Университета Квинс в Белфасте Хелен Коулман назвала колибактин первой новой зацепкой за долгое время, но отметила, что его роль все еще изучается. По ее словам, значение могут иметь воздействия в раннем детстве или даже в пренатальный период, что осложняет исследования.

Эпидемиолог Имперского колледжа Лондона Элио Риболи также призвал сосредоточиться на уже установленных факторах риска. По его словам, в Великобритании и США снижаются уровни курения и употребления алкоголя, в то время как распространенность ожирения растет, а физическая активность сокращается.

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