Семикратный победитель Супербоула Том Брэди ведет переговоры о приобретении небольшой доли в футбольном клубе «Челси». Об этом сообщает The Guardian.

Уход из Birmingham City

В этом месяце Брэди продал свою миноритарную долю в Birmingham City после трех лет участия в клубе. Источники The Guardian утверждают, что этот шаг должен был открыть ему путь для инвестиций в «Челси».

Брэди приобрел долю в Birmingham City в августе 2023 года, менее чем через год после своего второго и окончательного завершения карьеры в американском футболе. Это произошло после поглощения клуба компанией Knighthead Capital, связанной с Томом Вагнером. Брэди также назначили председателем консультативного совета клуба.

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Контакты с «Челси»

По данным издания, у Брэди хорошие отношения с Бехдадом Эгбали. Фонд Clearlake Capital, связанный с Эгбали, владеет 86,5% «Челси» после того, как Тодд Боули и Марк Уолтер продали свои доли в сентябре.

В прошлом году Брэди был гостем «Челси» на клубном чемпионате мира в Нью-Джерси. Он праздновал с игроками после победы команды над Paris Saint-Germain со счетом 3:0 в финале.

Другие инвестиции

Брэди также владеет миноритарной долей в команде NFL Las Vegas Raiders, которую приобрел вместе с Вагнером. В документальном фильме Amazon Prime 2025 года Built in Birmingham: Brady & The Blues он поставил под сомнение трудовую этику тогдашнего тренера Birmingham City Уэйна Руни. «Челси» отказался от комментариев.

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