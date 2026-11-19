Новый главный тренер Crystal Palace Томас Франк заявил, что хочет доказать свою состоятельность после возвращения к работе. Датский специалист сменил Пьера Сажа, когда команда после 10 матчей занимала последнее место в таблице и пропустила 24 мяча — больше всех в Премьер-лиге. Об этом сообщает The Guardian.

Следующий матч Crystal Palace проведет на выезде против Coventry в субботу. Франк признался, что был удивлен тем, насколько хорошо себя чувствует, вернувшись к работе после увольнения из Tottenham в феврале.

Опыт после Tottenham

53-летний Франк до назначения в Crystal Palace семь лет возглавлял Brentford. В Tottenham он проработал восемь месяцев, а процент побед команды под его руководством составил 34,2% — самый низкий показатель среди всех постоянных менеджеров клуба. Тренер считает, что сделал выводы из этого периода.

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После ухода из Tottenham Франк путешествовал по Японии, Австралии и Дании, а также работал футбольным экспертом во время чемпионата мира в США. По его словам, предложение Crystal Palace он получил на прошлой неделе, когда находился в Дании и навещал друзей и семью.

Изменения в тренерском штабе

К штабу Франка уже присоединился Джастин Кокрейн, один из помощников Томаса Тухеля в сборной Англии. Он провел первую тренировку с Crystal Palace в понедельник — менее чем через сутки после победы сборной Англии над Испанией в Мадриде в Лиге наций.

Франк также ожидает присоединения мексиканского специалиста Бернардо Куэвы. Тренер сообщил, что сделка с Chelsea по поводу его перехода «очень близка». Оба ранее работали вместе в Brentford. Франк также надеется пригласить из Tottenham Андреаса Георгсона, которому приписывают сильную работу над стандартными положениями — компонентом, с которым Crystal Palace испытывал проблемы.

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