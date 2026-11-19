Во Франции лидер партии зеленых Марин Тонделье сближается с Жан-Люком Меланшоном, которого France 24 называет лидером радикальных левых. По оценке телеканала, это происходит за шесть месяцев до первого тура президентских выборов.

Сближение перед выборами

France 24 сообщил об этом в видеосюжете журналиста Кловиса Казали. В материале говорится, что Тонделье движется ближе к Меланшону во время президентской кампании 2027 года.

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Реакция кандидатов

По данным France 24, этот шаг застал врасплох других кандидатов из левого и центристского политических лагерей. Телеканал отдельно упоминает Рафаэля Глюксмана среди политиков, которых это сближение застало врасплох.

France 24 опубликовал видеосюжет 19 ноября 2026 года. Продолжительность материала составляет 4 минуты 37 секунд.

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