В Сямэне, Китай, гонконгский актер Тони Люн Ка-фай впервые получил премию «Золотой петух» за лучшую мужскую роль. Награду ему присудили за работу в остросюжетном триллере The Shadow's Edge, где он сыграл криминального главаря Фу Луншэна, которого преследуют правоохранительные органы. В фильме также снялся Джеки Чан, сообщает Channel NewsAsia.

Первая награда для актера

68-летний Люн Ка-фай работает в кино более четырех десятилетий. По данным China Daily, после церемонии актер держал статуэтку и шутил, что никому не позволит ее забрать. Издание также отметило, что он стал вторым после Тони Люна Чиу-вая актером, получавшим награды за лучшую мужскую роль на трех главных китайскоязычных кинопремиях — тайваньской Golden Horse Awards, Hong Kong Film Awards и китайской премии «Золотой петух».

Две награды для Dear You

Фильм Dear You, снятый на языке чаошань режиссером Лань Хунчунем, получил специальную награду жюри и награду за лучший сценарий. Сценарий написали Лань Хунчунь, Чжэн Сюаньсюань, Ян Лэн и Чжу Лиюнь.

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Картина рассказывает о молодом мужчине, который едет в Таиланд со старыми письмами своей бабушки, чтобы выяснить правду о прошлом семьи. В 118-минутном фильме сыграли Ли Ситун, Ван Яньтун, У Шаоцин, Чжэн Жуньци и Ван Сяохуэй. По данным China News Service, жюри отметило сдержанную манеру повествования и изображение эмоционального опыта китайских мигрантов в Юго-Восточной Азии, разлученных со своими семьями.

Другие лауреаты премии

Главную награду за лучший полнометражный фильм получила историческая драма Dead To Rights, действие которой происходит во время Нанкинской резни 1937 года. Китайская актриса Гао Е получила приз за лучшую женскую роль за воплощение Линь Юсю. Чжэн Дашэн победил в режиссерской номинации за Hideaway: The Dossiers, а Вань Ли получил награду за режиссерский дебют за Sound Of Silence.

39-я церемония премии «Золотой петух» состоялась в рамках фестиваля China Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival, который проходил в Сямэне с 6 по 10 ноября. Премия была учреждена в 1981 году для признания достижений китайского кинематографа.

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