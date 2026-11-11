В Германии производитель аудиофигурок Tonies отозвал продукт «Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder» из-за возможного отделения мелких деталей во время использования. Компания предупредила, что такие части могут создавать для детей риск удушья, сообщает Der Spiegel.

Фигурку советуют не использовать

Владельцев этой аудиофигурки призвали убрать её из доступа детей, немедленно прекратить использование и вернуть товар. Это касается и фигурок, на которых до сих пор не заметили повреждений. В Tonies отметили, что дефект возникает не во всех изделиях и его не всегда можно легко обнаружить.

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После первых сообщений компания проверила продукт и остановила его производство и поставки. Отзыв распространяется только на фигурку с артикулом 11003054. По данным производителя, признаков аналогичной проблемы в других фигурках Tonies нет.

Возврат денег или обмен

Покупателям предложили обратиться к продавцу или непосредственно в Tonies GmbH для обмена или возмещения стоимости. Компания планирует открыть на своём сайте портал для возврата товара. Покупатель может получить обратно уплаченные средства или выбрать другую доступную фигурку из актуального ассортимента, получив ваучер на сумму покупки для онлайн-магазина Tonies. Расходы на обратную пересылку берёт на себя производитель.

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