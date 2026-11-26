Палата торговли и промышленности Дели (CTI) призвала правительство Индии ввести 25-процентные зеркальные пошлины на американские товары в ответ на предложенные США тарифы на индийскую продукцию. Как сообщает Channel NewsAsia, CTI предупредила, что американские меры могут поставить под угрозу 500 тысяч рабочих мест и повлиять на индийский экспорт стоимостью более 48 млрд долларов.

Отрасли под угрозой

Председатель расположенной в Дели CTI Бриджеш Гоял заявил, что существенному воздействию могут подвергнуться текстильная и кожевенная промышленность, производители драгоценных камней и ювелирных изделий, автокомпонентов и морепродуктов. По его словам, палата обратилась к премьер-министру Нарендре Моди с призывом установить аналогичные тарифы на импорт из США.

Среди американских товаров, которых может коснуться ответ Индии, Гоял назвал минералы, драгоценные камни и ювелирные изделия, машины, авиационное оборудование, электронику, пластмассы, химикаты, железо и сталь. Он также призвал Индию сокращать зависимость от США и искать альтернативных поставщиков.

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Предложение США

Торговое представительство США предложило установить пошлины до 25% на индийские товары, ссылаясь на утверждение, что Индия производит больше продукции, чем необходимо ее рынку. В случае заключения торгового соглашения с Нью-Дели ставка может быть снижена до 17%.

Министерство торговли Индии сообщило, что изучает американское предложение. В ведомстве подчеркнули, что страна не имеет структурных избыточных производственных мощностей ни в одном секторе, а торговые вопросы следует решать в ходе двусторонних переговоров.

Предложенные США тарифы еще не вступили в силу. Вашингтон будет принимать общественные комментарии до 5 января 2027 года, а слушания должны начаться 25 января. Смартфоны, фармацевтическая продукция, полупроводники, металлы, транспортные средства и авиационные детали не подпадают под предложенные тарифы, хотя к ним могут применяться действующие пошлины.

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