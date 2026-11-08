Торговая палата Таиланда предложила срочно ликвидировать скопление грузов на складе TG Cargo авиакомпании Thai Airways в аэропорту Суварнабхуми. Задержки уже влияют на отправку грузов, сообщает Bangkok Post.

Влияние на импортеров и производство

Заместитель председателя Торговой палаты Таиланда и глава ее комитета по логистике и цепочкам поставок Пхумин Харинсут заявил, что задержки увеличивают расходы импортеров, экспедиторов, таможенных брокеров и производителей, зависящих от импортного сырья и комплектующих. По его словам, это также нарушает производственные графики и сроки поставок.

Проблему усугубили задержки с разгрузкой авиационных грузовых модулей ULD, а также неточные или отсутствующие данные о местах хранения. Из-за этого грузы сложно найти и забрать. Singapore Airlines Cargo 4 ноября временно ограничила прием отдельных видов грузов в Суварнабхуми, поскольку задержки в обработке входящих грузов влияли на оборот ULD для исходящих отправлений. В то же время в зоне обработки были ограничены оборудование и рабочее пространство.

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Предложенные шаги

Торговая палата предложила сортировать грузы по авиакомпаниям, ускорить разгрузку ULD, определить четкие места хранения и увеличить число работников. Для этого предлагается привлечь частных грузовых агентов под надзором склада. Палата также призвала обновлять систему AOT Cargo Clearhouse актуальными данными о местонахождении грузов и попросила Министерство транспорта Таиланда определить ответственных и сроки выполнения мероприятий.

Thai Airways признала задержки, связав их с устойчивым ростом объема входящих грузов и накоплением ULD, ожидающих разгрузки. Авиакомпания принесла извинения клиентам и деловым партнерам, сообщила о привлечении дополнительного персонала и погрузчиков, а также о поиске временных складских площадей в Airports of Thailand. Кроме того, Thai Airways планирует внедрить внутреннюю систему управления складом для отслеживания грузов от прибытия до выдачи, контроля накоплений и распределения персонала и техники.

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