Министры торговли стран-участниц Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в Ханое, Вьетнам, начали переговоры о присоединении Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии и Филиппин. Как сообщает Politico Europe, 12 государств торгового альянса согласились создать три рабочие группы для проведения отдельных переговоров с каждой из стран-кандидатов.

Условия вступления

Страны, стремящиеся вступить в CPTPP, должны согласиться на масштабную либерализацию тарифов и открытие цифровой торговли. Решения в блоке принимаются консенсусом, поэтому для приема нового участника необходимо согласие всех членов альянса.

Встреча министров проходит в столице Вьетнама в рамках 11-го заседания Комиссии CPTPP. Председательство в объединении ежегодно переходит к другой стране-участнице.

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Расширение альянса

Великобритания присоединилась к CPTPP в 2024 году, став первым государством без побережья Тихого океана в этом объединении. Среди государств-основателей, создавших альянс в 2018 году, — Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика и Сингапур.

Переговоры о вступлении Уругвая, продолжающиеся с начала года, находятся на продвинутой стадии и потенциально могут завершиться в начале следующего года, сообщил Politico Europe дипломат на условиях анонимности. Заявки на вступление также подали Китай, Тайвань, Эквадор, Украина, Камбоджа и Аргентина.

Руководительница направления торговой политики аналитического центра Hinrich Foundation Дебора Элмс отметила, что переговоры с тремя новыми кандидатами сложны и потребуют значительных усилий. По ее словам, отдельным претендентам может потребоваться укрепление потенциала, а странам-членам нужно будет урегулировать собственные опасения.

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