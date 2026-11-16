В Канаде Toronto Tempo выиграл лотерею драфта WNBA и получил первый выбор на драфте 2027 года. Клуб присоединился к лиге как новая команда в предыдущем сезоне и имел 33% шансов на победу в лотерее. Об этом сообщает The Guardian.

Houston Comets будет выбирать вторым

Наибольшие шансы на первый выбор перед жеребьевкой были у Toronto Tempo и Houston Comets — по 33%. Comets, ранее называвшиеся Connecticut Sun, получили второй выбор.

Washington Mystics остались с третьим выбором. Команда получила право на выбор Chicago Sky в первом раунде благодаря обмену. Seattle будет выбирать четвертым, Portland Fire — пятым, а Los Angeles Sparks получили шестой и седьмой выборы, приобретя седьмой в обмене с Phoenix.

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Состав участниц драфта еще не определен

После этого в первом раунде будут выбирать New York, Dallas, Indiana и Chicago. Sky также владеют 12-м выбором, а первый раунд завершат Dallas, Golden State и Minnesota.

Состав участниц драфта может измениться после того, как NCAA предоставила игрокам право на пятый сезон выступлений. Заявки на драфт необходимо подать до 2 апреля, а участницы Final Four получат дополнительное время. Первым номером драфта потенциально может стать звезда University of Southern California Джуджу Уоткинс.

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