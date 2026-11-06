Французская энергетическая компания TotalEnergies доставила ультраглубоководное буровое судно Noble Black Rhino на нефтегазовое месторождение Акпо у побережья Нигерии. Бурение скважины AFE-1X запланировано на 13 ноября, сообщает Premium Times Nigeria.

По данным компании, судно вошло в нигерийские воды 2 ноября, преодолев 738 морских миль из Кот-д’Ивуара, и прибыло на месторождение в 6 утра 3 ноября. TotalEnergies заявила, что готовит судно к началу работ.

Работы на шельфовом месторождении

Акпо расположено примерно в 150 километрах от побережья Нигерии и входит в лицензию Petroleum Mining Lease 2, которая ранее называлась Oil Mining Lease 130. Добыча на месторождении началась в марте 2009 года. Оператором является TotalEnergies Upstream Nigeria Limited, которой принадлежит 24% участия в лицензии.

Другими партнерами являются китайская CNOOC с долей 45%, South Atlantic Petroleum Limited с 15% и Prime 130 с 16%. Концессионером соглашения о разделе продукции выступает Nigerian National Petroleum Company Limited. По данным NNPC, основное месторождение Акпо в 2023 году производило 124 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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В феврале 2024 года TotalEnergies объявила о начале добычи на Akpo West, подключенном подводной инфраструктурой к плавучей установке по добыче, хранению и отгрузке на Акпо. Ожидалось, что проект добавит 14 тыс. баррелей конденсата в сутки, а к 2028 году добыча газа достигнет до 4 млн кубометров ежедневно.

Контракт Noble и вопросы для общин

Noble Corporation в отчете за третий квартал 2026 года сообщила о контракте с TotalEnergies в Нигерии на бурение четырех скважин. Его начало ожидалось в четвертом квартале 2026 года, а продолжительность должна составить примерно 150 дней. Соглашение также предусматривает шесть дополнительных опциональных скважин, однако Noble не уточнила, на каких именно месторождениях будут проводиться все работы.

Premium Times Nigeria также отмечает, что в публичных реестрах не удалось найти отдельный фонд развития принимающих общин или список общин-бенефициаров для глубоководных операций Акпо и Эгина. В презентации 2022 года регулятор NUPRC определил штаты Риверс и Байелса как прибрежные штаты, связанные с глубоководными операциями Акпо и Эгина.

Закон Нигерии о нефтяной промышленности предусматривает создание фондов развития принимающих общин и взносы в размере 3% фактических годовых операционных расходов за предыдущий финансовый год. Издание сообщило, что на момент публикации TotalEnergies не ответила на его запрос о том, какой фонд охватывает общины, связанные с Акпо и Эгина.

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